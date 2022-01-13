Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Taktiksel idmanla süren antrenmanın, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Altay Bayındır'ın günü bireysel çalışmayla tamamladığı ifade edildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak saat 17.00'de Antalya'ya hareket edecek.
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AA / Süha Gür - Spor Haberleri