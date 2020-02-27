Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

27.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:45
Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Yarı sahada yapılan çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

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