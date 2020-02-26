Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

26.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:30
Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman; 3'erli takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

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