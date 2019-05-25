Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
Kaynak: AA
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