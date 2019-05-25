Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Kaynak: AA