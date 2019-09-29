Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

29.09.2019 14:42

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında 4 Ekim Cuma günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, Galatasaray maçına ilk 11'de yer alan oyuncuların katılmadığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ile başladığı idmanı, çift kale maçla tamamladığı bildirildi.

Teknik ekip ve futbolcuların ailelerinin de antrenmanda yer aldığı kaydedildi. İdmanın ardından teknik ekip, futbolcular ve aileleri toplu fotoğraf çektirdi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA