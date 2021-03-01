Luiz Gustavo saha çalışmalarına başladı
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Luiz Gustavo saha çalışmalarına başladı

01.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:49
Luiz Gustavo saha çalışmalarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında perşembe günü evinde oynayacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında perşembe günü evinde oynayacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Sakatlığı bulunan Luiz Gustavo saha çalışmalarına başladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. Trabzonspor karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları çalıştı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Saha çalışmalarına başlayan Luiz Gustavo, takımdan ayrı özel program dahilinde antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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