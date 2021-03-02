Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

02.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:02

Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, disiplinsiz davranışları sebebiyle Caner Erkin katılmadı.

Sakatlığını atlatan Luiz Gustavo takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, belinde ağrısı bulunan Sadık Çiftpınar idmanda yer almadı.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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