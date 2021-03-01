Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarına başladı

01.03.2021 15:14 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:17
Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında 4 Mart Perşembe günü Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında 4 Mart Perşembe günü Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. Trabzonspor karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları çalıştı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Saha çalışmalarına başlayan Luiz Gustavo, takımdan ayrı özel program dahilinde antrenmanı tamamladı.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 


Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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