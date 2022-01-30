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Fenerbahçe, Antalya kampının beşinci gününde sağanak altında çalıştı

AA, Oktay Özden - Spor
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Fenerbahçe, Antalya kampının beşinci gününde sağanak altında çalıştı

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

ANTALYA (AA) - Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde kampın beşinci gününde çalışmalarına devam etti.

Sağanak altında taktik ağırlıklı idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Hafif sakatlığı bulunan Luiz Gustavo, sahadaki çalışmaya katılmadı. Dün kamp kadrosuna dahil olup düz koşu yapan İrfan Can Kahveci, bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Filip Novak tedavisine, Serdar Aziz bireysel çalışmalarına devam etti.

Sarı-lacivertlilerin Antalya kampı, yarın sabah antrenmanıyla sona erecek.

Fenerbahçe, Antalya kampının beşinci gününde sağanak altında çalıştı

Fenerbahçe, Antalya kampının beşinci gününde sağanak altında çalıştı

Fenerbahçe, Antalya kampının beşinci gününde sağanak altında çalıştı

Fenerbahçe, Antalya kampının beşinci gününde sağanak altında çalıştı

AA / Oktay Özden - Spor

Fenerbahçe, Antalya, Futbol, Milli, Spor, Haber

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