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Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de devre arası hazırlıklarına Antalya'da devam eden Fenerbahçe çalışmalarına akşam yaptığı antrenmanla sürdürürken, yeni transfer Falette de idmanda yer aldı.

09.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:01
Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de devre arası hazırlıklarına 'da devam eden çalışmalarına akşam yaptığı antrenmanla sürdürürken, yeni transfer Falette de idmanda yer aldı.


Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya 'te devam eden Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanın basına açık kısmı düz koşu ve ısınma hareketiyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.


Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Falette'de de takımla beraber ilk kez çalıştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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