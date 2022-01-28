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Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarına devam etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

ANTALYA (İHA) - Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde koşu çalışmaları yaparken antrenmanın basına açık olan son bölümünde ise sarı-lacivertli futbolcular şut çalışması gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de kamp kadrosunda yer alan Filip Novak'ın tedavisi sürerken, Serdar Aziz ise takımdan ayrı topla çalışmalarını sürdürdü. - ANTALYA

Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarına devam etti

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Antalya, Milli, Spor, Haber

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