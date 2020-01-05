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Fenerbahçe, Antalya'da

Fenerbahçe, devre arası çalışmalarını gerçekleştirmek için Antalya'ya geldi.

05.01.2020 23:22 | Son Güncelleme: 05.01.2020 23:31
Fenerbahçe, Antalya'da

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Fenerbahçe, Süper Lig'in devre arası çalışmaları için Antalya'ya geldi. Sarı-lacivertli ekibi çok sayıda taraftar karşılarken, Teknik Direktör Ersun Yanal'a çiçek takdim edildi. Fenerbahçe daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Antalya Havalimanı'ndan Belek'e hareket etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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