Kadıköy'de ilk gol geldi! Golcü futbolcu, kalecinin hatasını affetmedi

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Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Haftaya 35 puan ve averajla ikinci sırada giren Erol Bulut'un öğrencileri, rakibini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Ligde son 4 maçını kazanan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran sarı-lacivertliler, başkent temsilcisine karşı sahaya moralli çıkıyor.

103. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde bugün 103. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında geride kalan 102 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 64-11 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 188 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 69 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 51 kez karşılaştı. Evinde 37 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 114, MKE Ankaragücü ise 37 gol attı. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

EN FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.

İŞTE İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta.

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdi, Orkan, Diousse, Şahverdi, Alper, Berke, Borven, Yusuf Eren, Emre.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Karşılaşma hakem Arda Kardeşler'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 8: Sol kanattan Valencia'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gustavo kafa vuruşunu yaptı ama kaleci Ricardo son anda çizgi üzerinde sağına iyi uzanara gole izin vermedi.

Dakika 28: Fenerbahçe, Mame Thiam'ın golüyle 1-0 öne geçti.