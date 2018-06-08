Fenerbahçe, Altyapıya Eski Barcelonalı Cequier'i Getiriyor
Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi, altyapının başına 2016'dan beri Antalyaspor'da çalışan, daha önce de Barcelona altyapısında görev yapmış Cequier'i getiriyor.
Ali Koç ve ekibi göreve gelmelerinin ardından mali konuların yanı sıra altyapının da yeniden düzene kavuşması için kolları sıvadılar.
Müjdat Yetkiner ve ekibi ile yolların ayrılmasının ardından bu görevi kimin üstleneceği merak konusuydu. Bu kritik görev konusunda Ali Koç ve kurmaylarının önemli bir ismin üzerinde yoğunlaştıkları öğrenildi.
2016'DAN BERİ ANTALYASPOR'DA ÇALIŞIYOR
Habertürk'te yer alan habere göre Başkan Ali Koç altyapının başına 2016'dan beri Antalyaspor'da çalışan, daha önce Barcelona altyapısında görev yapmış David Badia Cequier'ı getirmeyi planlıyor.
Antalyaspor'da yardımcı antrenörlük yapan Badia'nın kısa süre içerisinde göreve başlaması bekleniyor.
YORUMLAR (3)
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şimdi milli araba yüzde 5 daha ucuz olcakmış. yav yürü git alaymı ediyorsunuz. En ucuz sıfır araba 50.000 ise yerli olacak 25.000 - 30.000 yoksa ALMAM ! yaşasın bmw mercedes opel ! bu arada cumhur ittifakı yüzde 30 millet ittifakı yüzde 45Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Anthony bourdain olmus topragi bol olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Akp 53.5 chp 25.6 digerleri ciflik bankCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır