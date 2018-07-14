Fenerbahçe Altyapının Başına David Badia'yı Getirdi

Yeni bir döneme giren Fenerbahçe'de altyapının başına getirilecek isim de belli oldu.

beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe'de altyapının başına daha önce Barcelona ve son olarak da Süper Lig'de Antalyaspor'da görev yapan David Badia getirildi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde futbol altyapı gençlik geliştirme programı koordinatörü olarak görev yapan Müjdat Yetkiner ile yollarını ayırmıştı.

David Badia, Barcelona alt yapısı La Masia'da yıllarca görev yapmıştı.

DAVID BADIA KİMDİR?

David Badia eski İspanyol defans oyuncusu. 43 yaşında ve Barcelona alt yapısı La Masia'da yıllarca görev yaptı. Önemli yıldızların yetişmesinde katkısı olan Badia yakın zaman önce soluğu İstanbul'da aldı. Barcelona Kulübü futbol okullarının İstanbul direktörlüğü yaptı.

2016 yılında ise Barcelona Kulübü futbol okullarının İstanbul direktörlüğünü yapan David Badia, Antalyaspor altyapısının başına geçti.

Antalyaspor'da alt yapının başında bulunan Badia Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolları ayrılması sonrasında kırmızı beyazlı takımla Süper Lig'de 4 maça çıktı.

İspanyol teknik adam halen Antalyaspor alt yapısının başında bulunuyor.