Fenerbahçe Altyapının Başına David Badia'yı Getirdi
Fenerbahçe'de altyapının başına daha önce Barcelona ve Antalyaspor altyapılarında da görev almış olan David Badia getirildi.
Yeni bir döneme giren Fenerbahçe'de altyapının başına getirilecek isim de belli oldu.
beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe'de altyapının başına daha önce Barcelona ve son olarak da Süper Lig'de Antalyaspor'da görev yapan David Badia getirildi.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde futbol altyapı gençlik geliştirme programı koordinatörü olarak görev yapan Müjdat Yetkiner ile yollarını ayırmıştı.
David Badia, Barcelona alt yapısı La Masia'da yıllarca görev yapmıştı.
DAVID BADIA KİMDİR?
David Badia eski İspanyol defans oyuncusu. 43 yaşında ve Barcelona alt yapısı La Masia'da yıllarca görev yaptı. Önemli yıldızların yetişmesinde katkısı olan Badia yakın zaman önce soluğu İstanbul'da aldı. Barcelona Kulübü futbol okullarının İstanbul direktörlüğü yaptı.
2016 yılında ise Barcelona Kulübü futbol okullarının İstanbul direktörlüğünü yapan David Badia, Antalyaspor altyapısının başına geçti.
Antalyaspor'da alt yapının başında bulunan Badia Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolları ayrılması sonrasında kırmızı beyazlı takımla Süper Lig'de 4 maça çıktı.
İspanyol teknik adam halen Antalyaspor alt yapısının başında bulunuyor.
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arkadaslar fenerli olmayanlar bikonusmasin aliyi bigorelim bakalimdahadereyigormeden topuklariyaglamayin azizciler bisusun bakalim nebuya orasi azizinveya bibaskasinin malidegilCevap Yaz Yayından Kaldır
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Fenerbahçe 3-4 sezon ligde şampiyon olamaz ama sonrası harika bir genç jenerasyonla ligde fırtına gibi eser gibi geliyor bana. Baksanıza yapılan transferlerin hepsi genç ve gelen teknik adamlar da hep futbolcu yetiştirmeye yönelik kişiler.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ali Koç başkan olmadan önce ben size şampiyonluk vaad etmiyorum ama daha güzel profesyonel ve eski günlerine dönen büyük bir Fenerbahçe vaad ediyorum dedi. İlk sene anlayışlı olmak lazım mükemmel bi yapılanmaya gidiyor takım.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Aziz yıldırım ne kadar feneri düşünen biri olsada arkasında yaşlı ve enkaz bir takım bıraktı. Bunu da gözardı etmeyin derimCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Soylemedi demeyin seneye ilk dort garantiCevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır