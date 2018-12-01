Fenerbahçe, Altınordu'nun Şef Scout'u Serhat Pekmezci ile Anlaştı

Fenerbahçe, Altınordu'da 6 yıldır görev yapan Scout Serhat Pekmezci ile anlaştı.

Sezon başında Altınordu'dan Barış Alcı ve Berke Özer'i kadrosuna katan Fenerbahçe Altınordu'dan bir transfer daha yaptı.

Trtspor'un haberine göre Fenerbahçe, Altınordu'da 6 yıl görev yapan Scout Serhat Pekmezci ile anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Serhat Bekmezci Altınordu'da yıldızları keşfeden kadronun başında bulunuyordu.

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