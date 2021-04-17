Fenerbahçe Altay'sız kayıp
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Fenerbahçe Altay'sız kayıp

Fenerbahçe Altay'sız kayıp
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın forma giymediği 4 maçta 3 mağlubiyet alırken, 1 kez kazanabildi.

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Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın forma giymediği 4 maçta 3 mağlubiyet alırken, 1 kez kazanabildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada başarılı kaleci Altay Bayındır, dün gerçekleştirilen antrenmanda şut çalışmaları esnasında el bileğinden travma geçirmiş, bugün yapılan tetkitler sonucunda milli futbolcunun el bileği skafoid kemiğinin kırıldığı belirtilmişti. Daha önce de sarı-lacivertlilerde sadece kart cezaları sebebiyle forma giyemeyen genç kaleci Bayındır, ilk kez sakatlığı dolayısıyla sarı-lacivertli ekibi maçlarda yalnız bırakacak.

ALTAY'SIZ 4 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın forma giymediği 4 müsabakadan 3 mağlubiyet alırken, sadece 1 kez kazanabildi. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun 26. haftasında oynanan Konyaspor maçında 1-0 mağlup olmuş, bu maçta Bayındır 4 sarı kartı olması sebebiyle forma giyememişti. Bu sezon Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında rakibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde Bayındır, Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kart sebebiyle sahada yer alamamıştı. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Başakşehir'e 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de Altay Bayındır bu maçta herhangi bir sakatlığı veya cezası olmamasına rağmen o dönemin teknik direktörü Erol Bulut tarafından sahaya sürülmemişti. Sarı-lacivertliler, Altay'sız sadece geçtiğimiz sezonun 34. haftasında Çaykur Rizespor karşısında 3-1 kazanmıştı.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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