Fenerbahçe, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında yarın İzmir'de Altay ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 3. haftasında yarın İzmir'de Altay ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla günü noktaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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