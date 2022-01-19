Fenerbahçe-Altay maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Altay'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, kendilerinden desteği esirgemeyen taraftarlara teşekkür etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, taraftarların oyunculara verdiği desteğin önemine değindi.

Daha önce yaptığı basın toplantısında taraftarlardan destek istediğini ve bugün bu desteği görmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Kartal, "Bugün buraya gelerek takımıma ve bana önemli destek veren taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bugün onlara ihtiyacımız vardı, tek bir olumsuzluk yoktu. Bundan önceki maçlarda olduğu gibi oyunculara karşı negatif hiçbir şey yoktu." ifadelerini kullandı.

Çok iyi oynamamalarına rağmen kazanmayı bildiklerini dile getiren Kartal, "Kazanmak için yaptığımız hamlelerle, değişikliklerle, oyuncularımın hırsıyla farklı da kazanabilirdik ama sonuç olarak kazanmak önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyum. Bu galibiyeti muhteşem Fenerbahçe'nin büyük taraftarına armağan ediyorum." diye konuştu.

Soyunma odasında oyuncularına oyundan keyif almalarını söylediğini anlatan Kartal, şöyle devam etti:

"Oyunumuzun temposu düşük, pas hızını artırmamız gerekiyor. Kopuk kopuk oynadık. Hastalıktan ve sakatlıktan dönen arkadaşlarımız var. Bunlar daha tam değil, o yüzden bu kopuklukları yaşıyoruz. Geçen hafta savunmayı iyi yapmıştık ama hücumda üretken değildik. Daha dirençli taraftarların beklediği bir Fenerbahçe'yi oluşturmaya çalışıyorum."

İrfan Can Kahveci ile hafta içi yaptığı toplantıda oyuncuyla daha verimli olabileceği yerde oynatma konusunda anlaştıklarını ifade eden Kartal, "Düzenlediğim basın toplantısında 'Bu ülkede kaç tane İrfan Can var' demiştim. İrfan gibi oyuncular çok az yetişiyor, ben onun kıymetini ve neler yapabileceğini bilen bir teknik direktörüm. Onun daha verimli olabileceği yerde oynaması konusunda anlaştık, konuştuk orada oynatıyorum. Bugün oynadığı futbolla bütün tribünler destek oldu, çok mutlu oldum. Oyuncularıma tribün destek verince çok mutlu oluyorum. İnşallah bunu bütün takıma yayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Samandıra'da 9. gününü geçirdiğini ve tesislerde kaldığını aktaran Kartal, şunları kaydetti:

"Takımdaşlık, birliktelik, Fenerbahçe aidiyeti duygusuyla burayı sahiplenecek, savaşacak oyuncular lazım. Oyuncularımın hepsi çok istekli, bunun için bu galibiyete çok mutlu oldular. Bugün taraftarların onlara el vermesinden de çok mutlu oldular. Mesut'un ağrısı yok, gayet sağlıklı. Mesut bizim dünya çapında değerli bir oyuncumuzdur. Bugün sonradan girdi, başka maç 11 başlar. O bizim kaptanımızdır."

Sivasspor maçının kendileri için çok zor geçeceğini anlatan deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu galibiyetin mental olarak oyuncularıma bir nebze de olsa öz güven kattığını düşünüyorum. Şu an herkes çok mutlu, herkeste kazanmanın vermiş olduğu mutluluk vardı. Bu geçiş süreci eksiklerimiz var daha tam değiliz. Taraftarlarımızı mutlu etmek için birkaç maç kazanmamız gerekiyor."