Fenerbahçe, Altay maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 17.00'de başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e gidecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı