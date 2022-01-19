Fenerbahçe Altay maçı ne zaman? İlk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe'nin Altay karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Dakikalar sonra başlayacak olan karşılaşma hakkında Fenerbahçe Altay maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtı merak ediliyor.

Fenerbahçe Altay maçı ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de bu hafta Altay'ı konuk edecek. Ligde şu ana kadar 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde eden Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.

FENERBAHÇE ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA?



SporToto Süper Lig'de son 14 maçında galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Altay, bu akşam 22'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.

FENERBAHÇE ALTAY MAÇI İLK 11LER

Fenerbahçe'nin Altay karşısındaki ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal; Gustavo, Zajc, Tisserand ve Mesut Özil'i yedek bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Altay'ı ağırlayacak. İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki ikinci maçında hücumcu bir kadroyu sahaya sürdü. Mesut'un yedek kalması dikkat çekti.

HAKEM HÜSEYİN GÖÇEK

Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Hüseyin Göçek karşılaşmayı yönetirken karşılaşmanın VAR hakemi ise Sarper Barış Saka.

MESUT'A KESİK

Geçen hafta Antalyaspor karşılaşmasında 60. dakikada oyundan alınan Mesut Özil, Altay karşılaşmasında yedek bırakıldı. İsmail Kartal kendisi için düzenlenen imza töreninde, "Kaptanlık sadece bandı takarak sahaya çıkmak değildir. Bize yardımcı olması gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

KANARYA'NIN PUANI 33

Ligde geride kalan 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.

ALTAY KAYIPLARDA

Süper Lig'de 14 maçtır galip gelemeyen, son 6 müsabakadan da mağlup ayrılan Altay ise 18 puan ve averajla 18. basamakta.

İLK MAÇI FENERBAHÇE ALMIŞTI

İki takım arasında ligin ilk yarısında Izmir'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira'ydı.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Ertuğrul Çetin, Min-Jae, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Osayi, Sosa, İrfan, Pelkas, Serdar Dursun.

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