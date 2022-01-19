Fenerbahçe - Altay maçı kaç kaç, maç bitti mi? 19 Ocak Çarşamba Süper Lig Fenerbahçe - Altay maçının gollerini kim attı?

2021-2022 Süper Lig 22. haftanın maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Fenerbahçe - Altay arasında oynanıyor. Fenerbahçe - Altay maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Fenerbahçe - Altay maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Fenerbahçe - Altay maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Fenerbahçe - Altay kaç kaç? Fenerbahçe - Altay golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...

Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Fenerbahçe - Altay arasında oynanacak. Peki, Fenerbahçe - Altaymaçı bitti mi? Fenerbahçe - Altay maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 19 Ocak Fenerbahçe - Altay maçı hakkında bilgiler!

FENERBAHÇE - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Altay maçı 19 Ocak Çarşamba günü saat 20:00 'da başladı.

FENERBAHÇE - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Altay maçını Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - ALTAY MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Fenerbahçe - Altay maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 1-0 Altay'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

FENERBAHÇE - ALTAY MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 1-0 Altay'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Fenerbahçe'nin golleri:

37. dakika : Irfan Can Kahveci

Altay'ın golleri:

14. dakika : Ahmed Yasser Anwar Mohamed Rayan

Maç 1-1 eşitlikle devam ediyor.

FENERBAHÇE - ALTAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

HÜSEYİN GÖÇEK(Hakem)

ALİ SAYGIN ÖGEL(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA SAVRANLAR(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

SARPER BARIŞ SAKA(VAR)

ALPER ÇETİN(AVAR)

YAKUP ÖZHAN(AVAR)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

MEHMET TUNÇAK(Temsilci)

ENDER TÜRKYILMAZ(Temsilci)

İLTER ÖZ(Temsilci)

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