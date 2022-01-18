Fenerbahçe, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği kaydedildi.