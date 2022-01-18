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Fenerbahçe, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği kaydedildi.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Can Bartu Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Altay, Spor, Haber

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