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Fenerbahçe, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü Altay'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü Altay'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas yaparak devam eden idmanın çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Berke Özer, Filip Novak ve Enner Valencia'nın günü tedaviyle geçirdiği, Altay Bayındır'ın ise günü bireysel çalışmayla tamamladığı ifade edildi.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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