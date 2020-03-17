Fenerbahçe: "Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Yalçın Koşukavak ile temasa geçilmiş ancak bugün... Fenerbahçe: "Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Yalçın Koşukavak ile temasa geçilmiş ancak bugün itibariyle gelinen noktada yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır"

Fenerbahçe: "Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Yalçın Koşukavak ile temasa geçilmiş ancak bugün itibariyle gelinen noktada yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır" - İSTANBUL Kaynak: İHA