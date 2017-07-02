Fenerbahçe Almanya'da 10 Yetenekli Futbolcu Seçti





Fenerbahçe Kulübü'nün Almanya sorumlusu Adnan Çetinkaya tarafından hayata geçirilen ve 3 gün süren 2000-2004 doğumlu yetenekli gençlerin Nürnberg'de yapılan seçmeleri sona erdi. Türkiye'den gelen 6 Fenerbahçe altyapı antrenörleri denetiminde, başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen çeşitli yaşlardaki 160 genç futbolcu denendi. Bunlardan 10 kişi beğenilerek, İstanbul'a davet edildi.



İSTANBUL'DA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEKLER



Fenerbahçe'nin Almanya sorumlusu Adnan Çetinkaya, seçilen 10 futbolcu gencin, yaş gruplarına göre İstanbul'da tekrar denemeye alınacağını ve neticenin Fenerbahçe tarafından ilan edileceğini bildirdi. Seçmeler, Nürnberg Willstatterst.4 adresindeki ATV Frankonya sahasında gerçekleşti. - Rnberg