Fenerbahçe Alanyaspor ne maçı, lig maçı mı, kupa maçı mı?

Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında Chobani Stadı'nda saat 20.00'de sahaya çıkacak ve Antalya temsilcisine karşı 3 puan hedefleyecek. Peki bu Fenerbahçe–Alanyaspor karşılaşması lig kapsamında mı yoksa kupa maçı mı?

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) duyurusuna göre, ertelenen Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor karşılaşması 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Chobani Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı beIN Sports 1 kanalından naklen takip edebilecek.

ERTELENEN MAÇLARIN GÜNCEL TARİHLERİ

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, Fenerbahçe – Alanyaspor maçının yanı sıra ligin 1. haftasından ertelenen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – RAMS Başakşehir maçı ile 3. haftadan ertelenen Samsunspor – Kasımpaşa karşılaşması da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI LİG MAÇI MI, KUPA MAÇI MI?

Fenerbahçe ile Alanyaspor'un karşılaşacağı mücadele, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynanması planlanan maçlar arasında yer alıyordu. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki yoğun takvimi nedeniyle TFF bu maçı ileri bir tarihe ertelemişti. Ertelenen karşılaşma, bugün oynanacak.