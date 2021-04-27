Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü.

Süper Lig'in 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Belek Turizm Merkezi'nde bugün kampa girdiği otelin sahasında Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süper Lig'de oynadıkları son maçta Kasımpaşa'ya karşı müsabakanın başından itibaren iyi bir oyun sergileyip kazanmayı bildiklerini belirten Valencia, bu mücadelede iki gol attığını anımsattı.

Valencia, son karşılaşmalarda kaleye daha yakın pozisyonda oynadığını ve bunun skora daha fazla katkıda bulunmasını sağladığını dile getirdi.

"Bu bölgede oynamayı seviyorum." diyen 31 yaşındaki oyuncu, "O bölgede oynadığım için takıma iki golle katkıda bulundum. Bu nedenle çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Valencia, şampiyonluk yarışını değerlendirerek, "En önemlisi bizim ne yapacağımız, nasıl oynayacağımız. Beş maçımız kaldı. En fazlasını kazanarak işimize devam edeceğiz. Sonrasına bakacağız." diye konuştu.

Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasının ardından yeni sisteme alıştığını aktaran Valencia, kulübe layık olmak için en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

Valencia, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla ilgili ise "Zorlu bir mücadeleye geldik. İyi çalıştık, antrenmanda çalıştıklarımızı sahada göstereceğimize inanıyorum. En güzel sonuçla buradan ayrılacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli ekibin ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanının ilk bölümü, basına açık gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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