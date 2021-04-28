Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 38'inci haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 38'inci haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki idman saat 18.00'de ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı