Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38'inci haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 38'inci haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki idman saat 18.00'de ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. 


Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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