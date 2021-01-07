Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Alanyaspor İlk 11'ler!
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor takımları karşı karşıya gelecek. Üst üste kazandığı galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe, zirve mücadelesinde olan Alanyaspor'u yenerek yükselişini sürdürme hedefinde! Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Alanyaspor İlk 11'leri!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında kendi sahasına Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de oynadığı son iki maçında Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u da listeye ekleyerek seriyi yakalama hedefinde! Süper Ligde geçtiğimiz haftalarda 1 hafta bay geçen sarı-lacivertli takımın 29, rakibi Aytemiz Alanyaspor'un ise 30 puanı var. Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK, Fenerbahçe - Alanyaspor maçına VAR hakemi olarak Suat Arslanboğa atandı! Saat 19.00'da başlayacak maçta, AVAR hakemi olarak da Serkan Olguncan olacak.
FENERBAHÇE- ALANYASPOR KAÇTA; HANGİ KANALDA OLACAK?
Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı Fenerahçe Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç, beIN SPORTS HD1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE- ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ!
Fenerbahçe ilk 11'leri:
- Altay Bayındır
- Caner Erkin
- Sadık Çiftpınar
- Tisserand
- Nazım Sangare
- Luiz Gustavo
- Ozan Tufan
- Sinan Gümüş
- Enner Valencia
- Pelkas, Thiaz
Alanyaspor ilk 11'leri:
- Marafona
- Juanfran
- Tzavellas
- Caulker
- Moubandje
- Siopis
- Berkan
- Efecan
- Bakasetas
- Davidson
- Babacar