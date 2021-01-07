Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Alanyaspor İlk 11'ler!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında kendi sahasına Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de oynadığı son iki maçında Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u da listeye ekleyerek seriyi yakalama hedefinde! Süper Ligde geçtiğimiz haftalarda 1 hafta bay geçen sarı-lacivertli takımın 29, rakibi Aytemiz Alanyaspor'un ise 30 puanı var. Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK, Fenerbahçe - Alanyaspor maçına VAR hakemi olarak Suat Arslanboğa atandı! Saat 19.00'da başlayacak maçta, AVAR hakemi olarak da Serkan Olguncan olacak.

FENERBAHÇE- ALANYASPOR KAÇTA; HANGİ KANALDA OLACAK?

Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı Fenerahçe Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç, beIN SPORTS HD1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE- ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ!

Fenerbahçe ilk 11'leri:

Altay Bayındır

Caner Erkin

Sadık Çiftpınar

Tisserand

Nazım Sangare

Luiz Gustavo

Ozan Tufan

Sinan Gümüş

Enner Valencia

Pelkas, Thiaz

Alanyaspor ilk 11'leri: