Fenerbahçe Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Fenerbahçe Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA - Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanda hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Enner Valencia bireysel çalıştı, Ferdi Kadıoğlu'nun ise tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

AA / Emre Doğan - Spor

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