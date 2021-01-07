Fenerbahçe-Alanyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Ne zaman başlayacak? Fenerbahçe-Alanyaspor maçı canlı izle!

Süper Lig maçlarında Fenerbahçe hazırlık maçına çıkıyor. Alanyaspor'la karışılacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken Fenerbahçe-Alanyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Alanyaspor şifresiz canlı izlenecek mi ve Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta merak edildi.

Süper Lig takımları yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme ve form tutma çalışmalına devam ediyor. Fenerbahçe ev Alanyaspor da hazırlık maçı yaparak son durumlarını görecekler. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Alanyaspor şifresiz canlı izlenecek mi?

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe-Alanyaspor Maçı 07 Ocak Perşembe günü oynanacak.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Alanyaspor Maçı 19:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak.