Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelenecek mi, Fenerbahçe ligin ilk haftası maçı ertelenecek mi?

Avrupa sınavının hemen ardından, Fenerbahçe 9 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Alanyaspor'u konuk edecek. Bu maçla birlikte Süper Lig'e de başlangıç yapılacak. Ancak bu iki önemli karşılaşma arasında yalnızca üç gün olması, kulüp yönetimini harekete geçirdi. Fenerbahçe ligin ilk haftası maçı ertelenecek mi? Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelenecek mi?

AVRUPA MAÇI ÖNCESİ KRİTİK HAMLE

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kapsamında Feyenoord ile 6 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, sarı-lacivertliler için sezonun en önemli mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.

MAÇLAR ARASINDA SADECE ÜÇ GÜN VAR

Avrupa sınavının hemen ardından, Fenerbahçe 9 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Alanyaspor'u konuk edecek. Bu maçla birlikte Süper Lig'e de başlangıç yapılacak. Ancak bu iki önemli karşılaşma arasında yalnızca üç gün olması, kulüp yönetimini harekete geçirdi.

YOĞUNLUKTAN RÖVANŞA GEÇİŞ

Sadece lig açılışı değil, Fenerbahçe için zorluklar devam edecek. Zira Alanyaspor karşılaşmasından yalnızca üç gün sonra, 12 Ağustos Salı günü Feyenoord ile rövanş mücadelesi Kadıköy'de oynanacak. Böylece Fenerbahçe, bir hafta içerisinde üç yüksek tempolu maç yapmış olacak.

TFF'YE GÖNDERİLECEK GEREKÇELER

Fenerbahçe, TFF'ye sunacağı erteleme talebinde geçmiş sezonlarda benzer eleme süreçlerinde lig maçlarının ötelenmesine dair örnekleri de dosyasına dahil edecek. Bununla birlikte Feyenoord karşılaşmalarının yalnızca kulüp açısından değil, Türkiye'nin UEFA ülke puanı adına da taşıdığı stratejik önemi vurgulayacak.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Gazeteci Arda Özkurt, sosyal medya paylaşımında "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi nedeniyle ligin ilk hafta maçının ertelenmesini talep etti. Federasyon ise, 'Bu maçı ertelersek play-off maçını erteleyemeyiz. Kararınızı verin.' yanıtını verdi."ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.