ALANYA, ANTALYA (DHA) - Fenerbahçe, yarın oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için geldiği Alanya'da sarı-lacivertli taraftarlar tarafından karşılandı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, Alanya'ya geldi. Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na ulaştı. Takımı havalimanında taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a takdim etti. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, forma imzalattılar.Fenerbahçe kafilesi daha sonrasında otobüsle Alanya'da konaklayacakları otele hareket etti.