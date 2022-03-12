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Fenerbahçe, Alanya'ya geldi

Demirören Haber Ajansı - Yücel Bulut - Spor
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Fenerbahçe, Alanya'ya geldi

Fenerbahçe, yarın oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için geldiği Alanya'da sarı-lacivertli taraftarlar tarafından karşılandı.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - Fenerbahçe, yarın oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için geldiği Alanya'da sarı-lacivertli taraftarlar tarafından karşılandı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, Alanya'ya geldi. Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na ulaştı. Takımı havalimanında taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a takdim etti. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, forma imzalattılar.Fenerbahçe kafilesi daha sonrasında otobüsle Alanya'da konaklayacakları otele hareket etti.

Fenerbahçe, Alanya'ya geldi

Fenerbahçe, Alanya'ya geldi

Fenerbahçe, Alanya'ya geldi

Demirören Haber Ajansı / Yücel Bulut - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Alanya, Spor, Haberler

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