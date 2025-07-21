Fenerbahçe Al İttihad maçı hangi kanalda, şifresiz mi, şifreli mi?

Fenerbahçe Al İttihad maçı hangi kanalda, şifresiz mi, şifreli mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak amacıyla hazırlık kampını Portekiz'de gerçekleştireceğini açıkladı. Kulüp yetkilileri, bu kamp süresince Türkiye temsilcisi Fenerbahçe ile özel bir müsabakada karşı karşıya geleceklerini belirtti. Yapılan duyuruda, "Sezon öncesi hazırlık programımız kapsamında Portekiz'de Fenerbahçe ile dostluk maçı oynayacağız" ifadeleri yer aldı.

Yeni sezon çalışmalarını yoğun tempoyla sürdüren Fenerbahçe ise bu önemli hazırlık mücadelesiyle hem form durumunu test edecek hem de kadro uyumunu pekiştirme fırsatı bulacak. Futbolseverler, Fenerbahçe ile Al-Ittihad arasında oynanacak bu özel karşılaşmanın ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda detayları merakla bekliyor.

FENERBAHÇE - AL-ITTIHAD MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kamp yapacağını ve bu süreçte Fenerbahçe ile özel bir karşılaşma oynayacağını açıkladı. Kulübün yaptığı duyuruda, "Yeni sezon öncesi hazırlıklarımız kapsamında Türk kulübü Fenerbahçe ile Portekiz'de hazırlık karşılaşması gerçekleştireceğiz" denildi. Peki, bu dikkat çeken karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi?

FENERBAHÇE - AL-ITTIHAD MAÇI HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, Portekiz kampı sırasında Suudi Arabistan'ın güçlü ekiplerinden Al-Ittihad ile özel bir maça çıkacak. İki kulüp arasındaki bu hazırlık mücadelesi futbolseverlerin dikkatini çekmiş durumda.

MAÇIN TARİHİ, SAATİ VE YAYIN DETAYLARI

Fenerbahçe ile Al-Ittihad arasındaki hazırlık karşılaşması, 23 Temmuz Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Maç, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ancak yayın platformu ücretli olduğundan, karşılaşma şifresiz olarak yayınlanmayacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Hazırlık maçına Portekiz'in Braga kentinde ev sahipliği yapacak olan Estadio Municipal De Braga Stadyumu, hem atmosferi hem de mimarisiyle dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Fenerbahçe'nin Portekiz kampı boyunca oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise şu şekilde:

23 Temmuz: Al-Ittihad

26 Temmuz: Benfica

30 Temmuz: Lazio

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi Jose Mourinho yönetiminde çıktığı bu özel maçlar, takımın form durumunu test etmesi açısından büyük önem taşıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail, Suriye'yi parçalamak istiyor

ABD'den tarihi itiraf! Netanyahu'nun Suriye emelini direkt söyledi
Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı

Dün çıkan orman yangını komşu ile sıçradı
Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin 'Aralarında polisler de var' diyerek açıkladı

Bakan Tekin bu bilgiyi ilk kez paylaştı: Aralarında polisler de var
Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü

Cenaze törenine damga vuran görüntü
Bakan Kurum'u kızdıran olay! Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın

Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü

Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.