Fenerbahçe Al İttihad maçı hangi kanalda, şifresiz mi, şifreli mi?

Yeni sezon çalışmalarını yoğun tempoyla sürdüren Fenerbahçe ise bu önemli hazırlık mücadelesiyle hem form durumunu test edecek hem de kadro uyumunu pekiştirme fırsatı bulacak. Futbolseverler, Fenerbahçe ile Al-Ittihad arasında oynanacak bu özel karşılaşmanın ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda detayları merakla bekliyor.

FENERBAHÇE - AL-ITTIHAD MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kamp yapacağını ve bu süreçte Fenerbahçe ile özel bir karşılaşma oynayacağını açıkladı. Kulübün yaptığı duyuruda, "Yeni sezon öncesi hazırlıklarımız kapsamında Türk kulübü Fenerbahçe ile Portekiz'de hazırlık karşılaşması gerçekleştireceğiz" denildi. Peki, bu dikkat çeken karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi?

FENERBAHÇE - AL-ITTIHAD MAÇI HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, Portekiz kampı sırasında Suudi Arabistan'ın güçlü ekiplerinden Al-Ittihad ile özel bir maça çıkacak. İki kulüp arasındaki bu hazırlık mücadelesi futbolseverlerin dikkatini çekmiş durumda.

MAÇIN TARİHİ, SAATİ VE YAYIN DETAYLARI

Fenerbahçe ile Al-Ittihad arasındaki hazırlık karşılaşması, 23 Temmuz Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Maç, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ancak yayın platformu ücretli olduğundan, karşılaşma şifresiz olarak yayınlanmayacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Hazırlık maçına Portekiz'in Braga kentinde ev sahipliği yapacak olan Estadio Municipal De Braga Stadyumu, hem atmosferi hem de mimarisiyle dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Fenerbahçe'nin Portekiz kampı boyunca oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise şu şekilde:

23 Temmuz: Al-Ittihad

26 Temmuz: Benfica

30 Temmuz: Lazio

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi Jose Mourinho yönetiminde çıktığı bu özel maçlar, takımın form durumunu test etmesi açısından büyük önem taşıyor.