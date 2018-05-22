Fenerbahçe, Ahmed Musa'nın Transferi İçin Harekete Geçti
Fenerbahçe, bonservisi Leicester City'de olan golcü oyuncu Ahmed Musa'nın transferi için girişimlere başladı.
Başkan Aziz Yıldırım, bir yandan kongre çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da takviye çalışmaları yapıyor. Sarı lacivertlilerin patronu, yeniden başkan seçilmesi halinde Nijeryalı forveti kadroya katacak. Kanarya bu doğrultuda İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.
FENERBAHÇE SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMAK İSTİYOR
Rus basınından Sport Express de Ahmed Musa'ya Fenerbahçe'nin yakın ilgisi olduğunu sütunlarına taşıdı. Fenerbahçe'de hedef, Leicebter City'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği 25 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak.
Kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak yaklaşan Nijeryalı yıldız, forvetin yanı sıra orta alanın her iki kanadında görev yapabiliyor.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (9)
-
KARABÜK 0 FENEVBAZE 27 MAÇ HALA DEVAM EDİYO BİR ÜMİTCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
AHMET MUSAYA VERECEĞİNİZ PARAYI MUSA SOWA VERİN KALDIĞI YERDEN KENDİ KALESİNE GOL ATMAYA DEVAM ETSİNCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Alır ama ne alır belli olmaz ,Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
SIRADAN BİRİCevap Yaz Yayından Kaldır
-
cik ciklere bu mu gelecek yazıklan garibanaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır