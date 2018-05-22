Fenerbahçe, Ahmed Musa'nın Transferi İçin Harekete Geçti

Başkan Aziz Yıldırım, bir yandan kongre çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da takviye çalışmaları yapıyor. Sarı lacivertlilerin patronu, yeniden başkan seçilmesi halinde Nijeryalı forveti kadroya katacak. Kanarya bu doğrultuda İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMAK İSTİYOR

Rus basınından Sport Express de Ahmed Musa'ya Fenerbahçe'nin yakın ilgisi olduğunu sütunlarına taşıdı. Fenerbahçe'de hedef, Leicebter City'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği 25 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak.

Kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak yaklaşan Nijeryalı yıldız, forvetin yanı sıra orta alanın her iki kanadında görev yapabiliyor.