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Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı Agel Prostejov'u 3-1 Yendi

Fenerbahçe, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B grubu 6.maçında, Çekya temsilcisi Agel'i 3-1 yendi.

Fenerbahçe, 2018 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisi B Grubu'nun altıncı ve son maçında Çekya'nın Agel Prostejov takımı ile karşı karşıya geldi. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan taraf 25-23, 23-25, 25-13 ve 25-10'luk setlerle 3-1'lik skor ile Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE GRUBUNU ÜÇÜNCÜ SIRADA TAMAMLADI

Temsilcimiz, bu sonucun ardından B Grubu'nda oynadığı karşılaşmalar sonunda iki galibiyet elde ederken; dört mağlubiyet aldı ve grubunu üçüncü sırada tamamladı.

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