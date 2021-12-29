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Burak Kapacak ilk kez sahada

Burak Kapacak ilk kez sahada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Burak Kapacak ilk kez sarı-lacivertli formayla Afjet Afyonspor karşısında yer alıyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Burak Kapacak ilk kez sarı-lacivertli formayla Afjet Afyonspor karşısında yer alıyor.

Burak Kapacak, sarı-lacivertli forma ile ilk mücadelesine çıktı. Fenerbahçe'ye bu sezon dahil olan Burak Kapacak, ilk kez 11'de görev aldı. Geri kalan maçlarda yedekler arasında yer almasına rağmen forma şansı bulamayan Kapacak, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Afyonspor ile oynanan karşılaşmasında Teknik Sorumlu Zeki Murat Göle tarafından şans verildi. - İSTANBUL

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