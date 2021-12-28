Fenerbahçe, Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Fenerbahçe, Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmana ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan futbolcular, üç gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Dar alanda çift kale maç sonrası yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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