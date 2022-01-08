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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Teknik ve taktik çalışmaların ardından 3'er grup halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenman tamamlandı.

Luiz Gustavo, Mergim Berisha ve Altay Bayındır günü bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı lacivertli ekip, Adana Demirspor ile 10 Ocak Pazartesi günü kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.


Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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