Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında 10 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, teknik ve taktik çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte; Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır günü bireysel saha çalışmalarıyla tamamladı.