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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında 10 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında 10 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, teknik ve taktik çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte; Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır günü bireysel saha çalışmalarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.


Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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