Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ardından

ADANA (AA) - Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe karşısında farklı galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Adana Demirspor'un deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sancak, "Güzel bir maç oldu. Buraya kazanmaya geldik. Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun diyorum. Taraftarlarına da bir mesajım var, yönetimlerine ve futbolcularına sahip çıksınlar. Bu sene kayboldu ama netice itibarıyla önlerinde yıllar var. Nerede bitirirlerse ona göre planlama yapacaklardır. Taraftarlar sakin olsun. Çünkü Fenerbahçe büyük camia. Arada böyle aksaklıklar oluyor. Sabretsinler ve destek versinler. Kendi oyuncularımı kutluyorum. Hocamı tebrik ediyorum. Hepsini alnından öpüyorum. Gelip defans yapan bir oyun sergilemedik. Atak oynadık, hatta farkı kaçırdık. Bu galibiyeti bütün Adana'ya armağan ediyorum. Takımlarını desteklemeye devam etsinler. İnşallah ilerleyen süreçte daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Murat Sancak, Belhanda'nın attığı golden sonra yaşanan gerilim hakkında ise şöyle konuştu:

"Belhanda'nın Galatasaray'dan gelmesinden ve Fenerbahçe-Galatasaray çekişmesinden dolayı böyle şeyler oluyor. Hiç gerek yoktu. Maç bitmeden bağırdım, Belhanda'yı içeri alsınlar da sıkıntı olmasın diye ama beni duymadılar. Bir iletişimimiz olacak. Kendisiyle görüşeceğiz. Bu kulübün en değerli oyuncularından birisi ve böyle gerginlikler olmamasını istiyoruz. Biz Türkiye'de herkesin ikinci takımı olmak istiyoruz, hedefimiz bu. Hiçbir camiayla tartışmadan çıkıp oyunumuzu oynamak istiyoruz. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Bugün Allah nasip etti ve kazandık, mutluyuz. Daha önce gönül verdiğim takım Fenerbahçe. Maçtan önce futbolcularıma 'Benim için kazanın' dedim. Galatasaray'ı da yenmiştik. Beşiktaş ile deplasmanda 3-0'dan 3-3 berabere kalmıştık. Trabzon'da da çok muhteşem oynamıştık ama şanslı olan Trabzonspor'du biz golleri atamamıştık Güzel bir maçtı ve galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum."

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Sancak, "Öyle yıldız bir transfer yapmayı düşünmüyoruz. Bazı bölgelerde aksaklıklarımız var. Yerli oyuncu oynatma sisteminden dolayı iyi yerli almak istiyoruz. Bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Buradan da federasyon başkanımıza sesleniyorum, yabancı sayısını 14'ten 10'a düşürün ama oyun içindeki sayıyı serbest bırakın. Daha önce defalarca söyledim, tekrar söylüyorum. Bütün hocaların elini kolunu bağlıyorsunuz, buradan da mesajım olsun." şeklinde konuştu.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

Haberi Kaydet