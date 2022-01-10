Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, çok güzel bir akşam geçirdiklerini belirtti.

Maça iyi hazırlandıklarını dile getiren Montella, "Çok güzel bir akşam oldu. Bu zorlu maç için iyi bir hazırlık dönemimiz oldu. Önemli eksikliklerimiz vardı. Cesaretli oynadığımız bir maçtı. Oyuncu grubunun bunun üstesinden gelmesi beni çok sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Belhanda'nın Fenerbahçe'ye yaptığı hareket, Murat Sancak'ı da kızdırdı: Onu alın diye bağırdım

Belhanda'nın Fenerbahçe'ye yaptığı hareket, Murat Sancak'ı da kızdırdı: Onu alın diye bağırdım

 Fenerbahçe'nin kabusu bitmiyor! Sarı-Lacivertliler, kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu

Fenerbahçe'nin kabusu bitmiyor! Sarı-Lacivertliler, kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu

 Ne yaptın öyle sen Gökhan! Fenerbahçe kalesine yolladığı füze tüm Türkiye'nin dilinde

Ne yaptın öyle sen Gökhan! Fenerbahçe kalesine yolladığı füze tüm Türkiye'nin dilinde

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title