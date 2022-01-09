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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmana ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan futbolcular, iki gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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