Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Çift kale maçlarla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Luiz Gustavo, Mergim Berisha ve Altay Bayındır'ın günü bireysel çalışmalarla tamamladığı ifade edildi.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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