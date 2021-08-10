Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.00'de başlayan antrenmanda dün Giresunspor'la oynanan hazırlık maçında görev alan oyuncular, antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.


Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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