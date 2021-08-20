Fenerbahçe, 910 gün sonra Avrupa'da
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Fenerbahçe, 910 gün sonra Avrupa'da

Fenerbahçe, 910 gün sonra Avrupa'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıktı.

Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı.

Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösterecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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