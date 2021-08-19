Fenerbahçe-HJK Helsinki maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ligde oynadıkları Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ligde oynadıkları Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, UEFA kadrosuna bildirilmeyen Mbwana Samatta'nın yerine forvette Miha Zajc'ı görevlendirirken, Zajc'tan boşalan pozisyonda Jose Sosa'yı oynattı.

Deneyimli çalıştırıcı, sol kanatta oynayan Ferdi Kadıoğlu'nu kulübeye çekerken, bu oyuncunun yerine ise ligde stoperde görevlendirdiği Filip Novak'a forma verdi. Pereira, Novak'tan boşalan defans hattında ise Serdar Aziz'e şans tanıdı.

Fenerbahçe, bu sezonki ilk Avrupa maçına kalede Altay Bayındır ile çıkarken, savunma üçlüsü Tisserand, Serdar Aziz ve Szalai'den oluştu. Orta sahanın sağında Osayi-Samuel oynarken, ortada Sosa ve Gustavo ikilisi yer aldı. Solda Novak şans bulurken hücum hattında İrfan Can Kahveci, Zajc ve Mesut Özil gol aradı.

Forvette Zajc

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, forvet hattında orta saha oyuncusu Miha Zajc'a şans tanıdı.

Sakalıkları bulunan forvet oyuncuları Enner Valencia ve Serdar Dursun'un yokluğunda Mbwana Samatta'yı da kadroya yazamayan sarı-lacivertlilerde, forvette kimin oynayacağı merak konusu olmuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, o bölgede tercihini sezon başından beri orta saha merkezde görev verdiği Miha Zajc'tan yana kullandı.

Kulübede 6 futbolcu

Fenerbahçe, HJK Helsinki karşısına yedek kulübesinde 6 oyuncuyla çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan futbolcular sebebiyle yedek kulübesinde 2'si kaleci toplam 6 oyuncu yer aldı.

Fenerbahçe'de yedek kulübesinde Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler ve Nazım Sangare forma şansı bekledi.

Fenerbahçe, 910 gün sonra Avrupa'da

Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı.

Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösterdi.

Pereira ile 17. Avrupa maçı

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıktı.

Sarı-lacivertlilerin başında 2. dönemini geçiren Portekizli teknik adam, ilk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da boy göstermişti.

Söz konusu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına elenen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti.

Fenerbahçe, play-off turunda Yunanistan'ın Atromitos takımını geçerek gruplara kalmıştı.

Molde, Ajax ve Celtic'in olduğu gruptan 2. sırada çıkan sarı-lacivertliler, son 32 turunda Lokomotiv Moskova'yı saf dışı ederek son 16 turuna adını yazdırmıştı.

Teknik direktör Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, son 16 turunda ise ilk maçı sahasında 1-0 kazandığı Portekiz'in Braga takımı karşısında rövanşta hakem Ivan Bebek'in kararlarıyla uzun süre konuşulduğu mücadeleyi 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etmişti.

2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da 14 mücadeleye çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede kulübede yer almıştı.

Pereira, HJK Helsinki maçıyla sarı-lacivertlilerin başında 17. Avrupa kupası maçını oynadı.

Arda Güler 16 yaşında Avrupa maçında

Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği genç yetenek Arda Güler, HJK Helsinki maçının kadrosunda yer aldı.

Kariyeridne ilk Avrupa maçına 16 yaşında çıkan Arda, teknik direktör Vitor Pereira'dan forma şansı bekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür