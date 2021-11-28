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SPOR Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'de yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'nin konuğu olacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi.

İZMİR (DHA) - Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi

Onur ATIŞ - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'nin konuğu olacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi. Saat 19.00'da Adnan Menderes Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Valencia ve kaleci Altay'ın yanı sıra cezalı oyuncular Mert Hakan ile Tisserand İzmir'e getirilmedi. Fenerbahçeli taraftarlar teknik direktör Vitor Pereira ve kaptan Mesut Özil'e çiçek verdi. Taraftarların çağrısı üzerine Sosa, coşkulu kalabalığın arasına girip formaları imzaladı.

SPOR Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi

SPOR Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi

SPOR Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi

SPOR Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi

SPOR Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi

SPOR Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi

SPOR Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi

SPOR Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi

SPOR Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi

SPOR Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi

SPOR Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi

SPOR Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi

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