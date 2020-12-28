Fenerbahçe: "3 oyuncumuzda rastlanan Covid-19 vakaları sonrası futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tüm Samandıra çalışanlarımıza 4 gün üst üste...
28.12.2020 16:38 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:42
Fenerbahçe: "3 oyuncumuzda rastlanan Covid-19 vakaları sonrası futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tüm Samandıra çalışanlarımıza 4 gün üst üste yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır.
Fenerbahçe: "3 oyuncumuzda rastlanan Covid-19 vakaları sonrası futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tüm Samandıra çalışanlarımıza 4 gün üst üste yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı